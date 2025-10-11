Ричмонд
В Екатеринбурге кроссовер сбил мотоциклиста

Подросток на мотоцикле в Екатеринбурге попал в больницу после столкновения с иномаркой.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на улице Таватуйской автомобиль сбил мотоциклиста. Авария произошла 11 октября в 13:10. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

44-летний водитель Nissan X-Trail выезжал со двора на главную дорогу и не уступил путь мотоциклу. В результате произошло столкновение.

— Водитель Nissan X-Trail привлечен по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения», — уточнили в Госавтоинспекции.

За рулем мотоцикла был 17-летний подросток с правами категории «А1, М». Юношу с травмами отвезли в больницу. При этом он был в шлеме, трезв, а его транспорт был официально зарегистрирован.

Водитель Nissan имеет большой стаж вождения — 28 лет, и раньше почти не нарушал. Сейчас его оштрафуют за то, что не уступил дорогу.

ГАИ напоминает, что выезжая со второстепенной дороги, нужно обязательно убедиться в безопасности маневра.