В Екатеринбурге кроссовер сбил мотоциклиста

В Екатеринбурге на улице Таватуйской автомобиль сбил мотоциклиста. Авария произошла 11 октября в 13:10. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
44-летний водитель Nissan X-Trail выезжал со двора на главную дорогу и не уступил путь мотоциклу. В результате произошло столкновение.
— Водитель Nissan X-Trail привлечен по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения», — уточнили в Госавтоинспекции.
За рулем мотоцикла был 17-летний подросток с правами категории «А1, М». Юношу с травмами отвезли в больницу. При этом он был в шлеме, трезв, а его транспорт был официально зарегистрирован.
Водитель Nissan имеет большой стаж вождения — 28 лет, и раньше почти не нарушал. Сейчас его оштрафуют за то, что не уступил дорогу.
ГАИ напоминает, что выезжая со второстепенной дороги, нужно обязательно убедиться в безопасности маневра.