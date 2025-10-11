Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию

Следственные органы УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Володарского района, обвиняемого в незаконном обороте наркотических веществ.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает региональное МВД. По данным следствия, молодой человек по просьбе своего знакомого приобрел наркотическое средство — каннабис. Он планировал перебросить свёрток с запрещённым веществом на территорию исправительного учреждения. Однако реализовать задуманное ему не удалось. Правоохранители задержали подозреваемого до того, как он совершил преступление. Изъятый у него наркотик был направлен на экспертизу, которая подтвердила его состав. Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Уголовное дело завершено и в ближайшее время будет направлено в суд после утверждения обвинительного заключения. Согласно действующему законодательству, за незаконное приобретение и хранение наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось, что нижегородцу дали 12 лет за организацию межрегионального наркоканала.