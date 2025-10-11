Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию

Об этом сообщает региональное МВД. По данным следствия, молодой человек по просьбе своего знакомого приобрел наркотическое средство — каннабис. Он планировал перебросить свёрток с запрещённым веществом на территорию исправительного учреждения. Однако реализовать задуманное ему не удалось. Правоохранители задержали подозреваемого до того, как он совершил преступление. Изъятый у него наркотик был направлен на экспертизу, которая подтвердила его состав. Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.