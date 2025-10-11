В Петербурге арестовали фигуранта по делу о мошенничестве с ИЖС на 31 млн рублей

Следствие полагает, что не позднее августа 2024 года Андрей Гончаров и его сообщники из числа руководителей «ЦКС», возглавляемой Анатолием Гончаровым, заключили с пятью потерпевшими договоры о строительстве жилых домов по индивидуальному проекту. При этом в установленные сроки свои обязательства компания не выполнила, а выплаты по договорам соучастники присвоили.