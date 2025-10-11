На Кубани задержали главу Крымского района Сергея Леся

Сергей Лесь начал трудовую деятельность в 1990 году в Крымской ПМК в должности рабочего, затем водителя. Впоследствии, как указано на сайте администрации Крымского района, он занимал различные должности на предприятиях: «Рембытмашприбор», фирме «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром», ООО «Строительный дом». Возглавил администрацию Крымского района с 9 июня 2017 года.