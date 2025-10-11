«Мать атакуют, а ей и так тяжело»: детский омбудсмен Башкирии о ситуации с выброшенной с балкона 3-летней девочки

Сегодня, 11 октября, ситуацию с выброшенной с балкона 4 этажа трехлетней девочки в Уфе прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.
Детский омбудсмен рассказала журналистам о состоянии матери ребенка, которая на данный момент еще не доехала до башкирской столицы. Как отметила Панчихина, женщину «атакуют, а ей и так тяжело».
— Мы с мамой общались. Ее атакуют из соцсетей, из СМИ, ей так тяжело. Ты знаешь, что с твоим ребенком что-то произошло, и ты никак не можешь оказаться здесь и сейчас там, где твой ребенок. Поэтому, когда мы рассказываем о таких резонансных ситуациях, мы должны понимать позицию того человека, а как ему внутри сейчас? Поэтому мои слова направлены только на то, чтобы мы все сейчас только молились [о пострадавшем ребенке] и поддерживали маму, — высказалась Ольга Панчихина.
По словам Уполномоченной по правам ребенка в Башкирии, их аппарат и другие службы делают все возможное, чтобы мама оставалась в «устойчивом состоянии».
— Это очень сложно, когда ты не рядом со своим ребенком, это расстояние, которые ты никак не можешь сократить. И ты еще все время в своей голове в этой ситуации с вопросом «почему я не рядом?» — поделилась детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина.
Напомним, 9 октября около 7 часов утра 34-летний житель Уфы Андрей А. выбросил с балкона 4 этажа свою 3-летнюю дочку. В этот момент мама девочки Анна вместе со старшим 8-летним братом находилась в Калининградской области. Они поехали в лечебный санаторий, так как у мальчика были проблемы со здоровьем.
На данный момент 3-летняя девочка лежит в реанимации 17-й больницы в Уфе, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Малышке накануне провели операцию, ситуацию держит на контроле Минздрав Башкирии.
Вчера, 10 октября, 34-летнему отцу девочки предъявили обвинение в покушении на убийство малолетней и отправили по решению суда под стражу до 9 декабря.
