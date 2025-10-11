Ричмонд
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в РТ, погибли два ребенка

Сегодня днем на 27-м км трассы Псеево — Крынды 38-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречку и влетел в грузовик.

Источник: ИА Татар-информ

В результате ДТП водитель легковушки два пассажира: 13-летний и 18-летний мальчики скончались.

На место происшествия выехал прокурор Агрызского района Александр Непомнящий. Ход процессуальной проверки — на контроле прокуратуры района.