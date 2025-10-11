Глава Крымского района Краснодарского края Лесь задержан по подозрению в хищении

«Ъ-Кубань» писал, что межрайонная прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск к главе Крымского района. Истцами выступают Минфин, ФССП и Федеральное казначейство. В списке ответчиков числятся Екатерина Лесь, Татьяна Лесь и Евгений Лесь, а также семья бывшего начальника отдела закупок Евгения Прокопенко.