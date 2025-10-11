Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку

«В результате украинской вооружённой агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр города сообщал о том, что украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.