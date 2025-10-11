Появилось видео с места столкновения катера и корабля на Байкале

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала видео с места трагедии на Байкале, где после столкновения погибли три человека. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
На опубликованных кадрах видно, что у катера смяло переднюю часть, полностью выбило стёкла, а внутри кабины всё разрушено. Видео можно посмотреть здесь.
Напомним, что 11 октября в районе посёлка Листвянка на Байкале столкнулись корабль «Ярославец» и скоростной катер «FR25», на котором находились пять человек. В результате три человека погибли на месте, ещё один получил травмы. В момент столкновения на корабле находились девять человек. Никто из них не пострадал.
В региональном МЧС России сообщили, что сейчас спасатели ищут ещё одного пассажира. В поисково-спасательных работах в акватории реки Ангары участвует 16 человек.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек». Сейчас на месте трагедии работают сотрудники МЧС, МВД на транспорте, СК, прокуратуры.