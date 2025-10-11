Появилось видео с места столкновения катера и корабля на Байкале

Напомним, что 11 октября в районе посёлка Листвянка на Байкале столкнулись корабль «Ярославец» и скоростной катер «FR25», на котором находились пять человек. В результате три человека погибли на месте, ещё один получил травмы. В момент столкновения на корабле находились девять человек. Никто из них не пострадал.