При пожаре в Мочище пострадал человек

В Новосибирской области пожарные МЧС России локализовали возгорание на площади 1100 квадратных метров. Сотрудникам удалось отстоять часть производственного здания и не допустить распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской площади.