При пожаре в Мочище пострадал человек

В Новосибирской области пожарные МЧС России локализовали возгорание на площади 1100 квадратных метров. Сотрудникам удалось отстоять часть производственного здания и не допустить распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской площади.
Один из рабочих получил ожоги, однако от госпитализации отказался. В тушении задействованы 43 человека личного состава и 14 единиц техники. По данным спасателей, открытое горение ликвидировано.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в дачном поселке Мочище произошел пожар в производственно-складском здании на улице Шоссейной.