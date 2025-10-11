Ричмонд
При пожаре в Мочище пострадал человек

Огонь вспыхнул в производственно-складском здании на улице Шоссейной.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области пожарные МЧС России локализовали возгорание на площади 1100 квадратных метров. Сотрудникам удалось отстоять часть производственного здания и не допустить распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской площади.

Один из рабочих получил ожоги, однако от госпитализации отказался. В тушении задействованы 43 человека личного состава и 14 единиц техники. По данным спасателей, открытое горение ликвидировано.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в дачном поселке Мочище произошел пожар в производственно-складском здании на улице Шоссейной.