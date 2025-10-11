Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявших на островке в бурной реке собак спасли в Сочи

После освобождения из водного плена животные отправились по своим делам.

11 октября в соцсетях появилась информация о двух собаках, оказавшихся на островке посреди бурной реки в центре Сочи. Животных засняли рядом с улицей Чайковского.

Собаки пытались самостоятельно выбраться на берег, используя ствол упавшего дерева, однако их усилия оказались безрезультатными.

На помощь им пришли неравнодушные местные жители. Трое молодых людей спустились с набережной к животным. Одну из собак удалось вынести на руках к каменному уступу, где её передали через ограждение обеспокоенным горожанам. Вторую собаку добровольцы вместе с прибывшими спасателями извлекли с помощью специального оборудования.

После спасения собаки покинули опасное место и отправились по своим делам.