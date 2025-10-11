Застрявших на островке в бурной реке собак спасли в Сочи

11 октября в соцсетях появилась информация о двух собаках, оказавшихся на островке посреди бурной реки в центре Сочи. Животных засняли рядом с улицей Чайковского.
Собаки пытались самостоятельно выбраться на берег, используя ствол упавшего дерева, однако их усилия оказались безрезультатными.
На помощь им пришли неравнодушные местные жители. Трое молодых людей спустились с набережной к животным. Одну из собак удалось вынести на руках к каменному уступу, где её передали через ограждение обеспокоенным горожанам. Вторую собаку добровольцы вместе с прибывшими спасателями извлекли с помощью специального оборудования.
После спасения собаки покинули опасное место и отправились по своим делам.