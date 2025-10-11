Мужчину задержали за ранение знакомого ножом во время пьяной ссоры в Щелково

«В дежурную часть Загорянского отдела полиции МУ МВД России “Щелковское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1976 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в комнате общежития во Фруктовом проезде между пострадавшим и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.