Мужчину задержали за ранение знакомого ножом во время пьяной ссоры в Щелково

«В дежурную часть Загорянского отдела полиции МУ МВД России “Щелковское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1976 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в комнате общежития во Фруктовом проезде между пострадавшим и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался житель Тверской области 1978 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Правонарушитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»).