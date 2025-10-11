Ричмонд
Мужчину задержали за ранение знакомого ножом во время пьяной ссоры в Щелково

Полицейские в городе Щелково задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть Загорянского отдела полиции МУ МВД России “Щелковское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1976 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в комнате общежития во Фруктовом проезде между пострадавшим и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последний нанес оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался житель Тверской области 1978 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Правонарушитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»).