ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом

В Белгороде обломки вызвали возгорание мусора, которое сейчас тушат пожарные. Также зафиксированы повреждения коммерческого объекта: выбиты окна, пострадали кровля и фасад. Две машины получили повреждения. В Таврово (Белгородский район) повреждён кузов легкового автомобиля. В Дубовом осколки пробили кровлю частного дома. Все экстренные службы в настоящее время задействованы на местах ЧП.