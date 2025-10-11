Ричмонд
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа

После взрыва дальнейшего распространения огня не последовало.

Источник: Аргументы и факты

В результате взрыва, произошедшего в частном доме в Махачкале, пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России по Республике Дагестан.

Взрыв, в результате которого пострадали два человека, произошел в двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Космодромная. Дальнейшего распространения огня не произошло.

Пострадавшие, 1983 и 1996 годов рождения, были оперативно доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. У одного из них зафиксированы травмы средней тяжести, у другого — травмы, оцененные как тяжелые.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в Свердловской области.