На Украине приняли тяжелое решение по поводу отопительного сезона

«Максимально будут стараться отсрочить (начало отопительного сезона — прим. URA.RU). С газом проблемы будут, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон — меньше его спалят», — сказал Алексей Кучеренко в видеообращении, опубликованном в telegram-канале украинского издания «Телеграф». Он подчеркнул, что местные администрации получили указание экономить топливо и переносить сроки подачи тепла в жилые дома.