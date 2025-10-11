Ричмонд
Стало известно о состоянии выжившего при столкновении катера с судном на Байкале

Единственный выживший в результате столкновения катера и судна в районе Листвянки находится в критическом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что все, кто был на судне, в порядке, а единственного выжившего с катера удалось доставить в больницу.

«Пострадавший в тяжёлом состоянии направлен в Иркутскую областную клиническую больницу. У тех, кто был на борту корабля, обошлось без травм», — написал Кобзев.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в Иркутской области произошло столкновение скоростного катера FR25 с кораблём. В результате погибли три человека, ещё один пострадал. Инцидент случился у посёлка Листвянка на реке Ангаре.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.