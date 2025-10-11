В Махачкале покупатель прострелил ногу продавцу, узнав правду о купленной иномарке

По информации Telegram-канала Baza, стороны первоначально договорились о частичном возврате денежных средств, однако продавец не выполнил обязательства и прекратил общение. Это спровоцировало покупателя на радикальные действия — он выследил обидчика и произвёл выстрел из пистолета, ранив его в ногу. После огнестрельного ранения между мужчинами завязалась физическая борьба. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции прекратили драку и задержали участников инцидента.
Ранее стрельба произошла в школе № 1 села Унцукуль в Дагестане. В результате пострадало три человека, состояние одного из участников конфликта оценивалось, как тяжёлое. Поводом послужила ссора в интернете. Один из фигурантов при встрече достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.
