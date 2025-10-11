Волонтеры едут к месту поисков Усольцевых на фоне слухов об их остановке

К месту поисков пропавшей в районе Кутурчинского белогорья семьи Усольцевых съехались волонтеры из разных регионов. Как отметил в беседе с aif.ru волонтер Егор Ощепков, люди очень близко к сердцу приняли трагедию и хотят помочь.
«В эти выходные съехалось очень много волонтеров, для них привезли продукты и все необходимое. Завтра они тоже выйдут на маршруты продолжат искать», — рассказал он.
По словам волонтера, он не раз участвовал в подобных поисково-спасательных операциях, но с подобным откликом встречается впервые.
«Чтоб столько людей было, я никогда такого не видел, чтоб прям просто паломничество. Едут отовсюду, везут технику. Приезжают и на мотоциклах, и на квадроциклах, и дельтаплан даже привезли, там летал он. В общем, это что-то грандиозное», — поделился он.
Ощепков отметил, что 12 октября ожидается, что будет принято решение о прекращении поисков. Как поделился участвующий в поисках Усольцевых волонтер Алексей Кулеш, 11 октября группы прошли по десяткам маршрутов, но не нашли ни одной зацепки, вся территория покрыта снегом.
28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью и собакой отправились к скале Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. Их машину обнаружили у начала предполагаемого маршрута. В салоне автомобиля остались все ценные вещи, документы и даже детское кресло с игрушками. Где находятся Усольцевы сейчас, неизвестно.
Aif.ru продолжает следить за поисками пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.