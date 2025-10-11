Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигнал телефона Сергея Усольцева фиксировали возле шоссе «Кутурчин-Мина»

Не исключено, что данные в корне поменяют первоначальные версии исчезновения семьи.

Источник: Аргументы и факты

В деле о пропавшей 28 сентября в красноярской тайге семье Усольцевых произошел неожиданный поворот. Как выяснилось, мобильный телефон Сергея Усольцева «подавал признаки жизни» в последний раз не в таежной глуши, где были сконцентрированы основные силы поисковиков-добровольцев, а вблизи шоссе «Кутурчин-Мина». Такой информацией с aif.ru поделилась руководитель красноярского поискового отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Не исключено, что данные в корне поменяют первоначальные версии исчезновения Сергея, Ирины, их 5-летней дочери Анины и их корги.

Информация была установлена благодаря анализу биллинговых данных сотового оператора, к которым имели доступ участники поисковой операции.

Уехали Усольцевы по этой дороге или их увезли, или же их следы нужно продолжать искать в тайге, пока остается загадкой. Разгадать ее предстоит следствию.

Меж тем, надежда на то, что семью с ребенком удастся найти живыми и невредимыми, не покидает поисковиков.

Aif.ru продолжает следить за поисками пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.