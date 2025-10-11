Сигнал телефона Сергея Усольцева фиксировали возле шоссе «Кутурчин-Мина»

В деле о пропавшей 28 сентября в красноярской тайге семье Усольцевых произошел неожиданный поворот. Как выяснилось, мобильный телефон Сергея Усольцева «подавал признаки жизни» в последний раз не в таежной глуши, где были сконцентрированы основные силы поисковиков-добровольцев, а вблизи шоссе «Кутурчин-Мина». Такой информацией с aif.ru поделилась руководитель красноярского поискового отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.