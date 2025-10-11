Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгородской области

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 11 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает, — говорится в его Telegram-канале.
В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района поврежден кузов легкового автомобиля, а в поселке Дубовое пробита крыша частного дома, говорится в публикации.
Утром 8 октября Гладков сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа: в результате атаки погибли трое человек.
До этого обломки беспилотного летательного ВСУ врезались в жилой дом в городе Старом Осколе Белгородской области. Окна выбило в 15 квартирах. Еще один обстрел Белгорода произошел вечером 5 октября. По словам Гладкова, было повреждение энергоинфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб.