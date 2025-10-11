Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгородской области

В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района поврежден кузов легкового автомобиля, а в поселке Дубовое пробита крыша частного дома, говорится в публикации.