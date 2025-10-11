Ричмонд
Депутат Колесник: новое оружие, о котором говорил Путин, будет мощнее «Орешника»

Новейшее стратегическое оружие, о разработке которого объявил президент России Владимир Путин, превзойдет по мощности уже существующую ракету «Орешник». Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Новейшее российское оружие будет мощнее «Орешника».

«Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, оно будет мощнее “Орешника”. Если Путин говорит, значит оно уже есть», — заявил парламентарий в беседе с изданием NEWS.ru.

Заявление депутата Колесника последовало за анонсом президента Владимира Путина, сделанным 10 октября 2025 года на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе, где глава государства сообщил о скором представлении нового российского оружия. Этот анонс вписывается в общую стратегию развития оборонного потенциала страны, о которой неоднократно заявлялось ранее.