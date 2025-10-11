Депутат Колесник: новое оружие, о котором говорил Путин, будет мощнее «Орешника»

Новейшее российское оружие будет мощнее «Орешника».
Новейшее стратегическое оружие, о разработке которого объявил президент России Владимир Путин, превзойдет по мощности уже существующую ракету «Орешник». Об этом сообщил депутат Государственной думы Андрей Колесник.
«Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, оно будет мощнее “Орешника”. Если Путин говорит, значит оно уже есть», — заявил парламентарий в беседе с изданием NEWS.ru.
Заявление депутата Колесника последовало за анонсом президента Владимира Путина, сделанным 10 октября 2025 года на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе, где глава государства сообщил о скором представлении нового российского оружия. Этот анонс вписывается в общую стратегию развития оборонного потенциала страны, о которой неоднократно заявлялось ранее.