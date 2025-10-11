ВСУ атакуют город в Запорожской области, прогремело не менее девяти взрывов

Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, в городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие.