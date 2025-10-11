ВСУ атакуют город в Запорожской области, прогремело не менее девяти взрывов

«Идёт артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов», — говорится в сообщении.
Балицкий добавил, что угроза повторных атак остается актуальной. Он рекомендовал жителям Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать свои жилища до улучшения обстановки.
Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.
