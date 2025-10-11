Поисковый отряд: Телефон отца семьи Усольцевых засекли у шоссе, а не в тайге

Последняя геолокация телефона главы пропавшей в лесу Красноярского края семьи Усольцевых была установлена на шоссе «Кутурчин-Мина», далеко от района поисков. Об этом сообщила руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной», занимающегося поиском семьи, Светлана Торгашина.
Координаты были получены через биллинг оператора связи, с которым работает поисковый отряд «ЛизаАлерт». С учетом этих данных, поисковый штаб в районе поселка Кутурчин, по словам Торгашиной, может быть закрыт уже 12 октября, и волонтеры будут отправлены по домам. На месте продолжат работать только правоохранительные органы.
— По моей информации, поисковый лагерь с завтрашнего дня будет свернут. Знаю, что все волонтеры будут распущены по домам, — отметила она.
Появление новых данных в деле поисков вызывает предположение, что Усольцевы могли покинуть район именно по этой дороге на другой машине, так как свою они оставили у поселка. Также существует вероятность, что их могли увезти, говорится в материале.
Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Планировалось, что они пойдут в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь.
Помимо спасателей, оперативных служб и групп поисковиков, к поискам семьи присоединились даже экстрасенсы. Многие медиумы стали публиковать свои догадки о произошедшем в социальных сетях.
Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».