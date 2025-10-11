Актер «Невского» и «Филина» скончался в 46 лет: биография Дениса Семенова

Российский актер театра и кино Денис Семенов скончался в возрасте 46 лет. По некоторым данным, он долго боролся с раком. Актерский дебют Семенова случился довольно поздно — он отличился в детективном сериале «Свои». Помимо этого, известно о ролях актера во множестве других, в основном криминальных, телепроектах. Жена артиста, Юлия, вспоминает как об очень талантливом и солнечном человеке. Подробнее о биографии и карьере Дениса Семенова — в материале URA.RU.