Не менее девяти взрывов зафиксировано в Запорожской области

ВСУ ведут обстрел Запорожской области.
Не менее девяти взрывов зафиксировано в результате артиллерийского обстрела по Каменке-Днепровской вечером 11 октября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что местные жители должны проявлять максимальную бдительность и соблюдать меры безопасности.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ ведут массированный обстрел двух округов Запорожской области.
Граждан призвали сохранять спокойствие, не покидать укрытия и воздержаться от выхода на улицу до стабилизации обстановки. Экстренные службы региона переведены в усиленный режим работы.