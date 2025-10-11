Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее девяти взрывов зафиксировано в Запорожской области

Не менее девяти взрывов зафиксировано в результате артиллерийского обстрела по Каменке-Днепровской вечером 11 октября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ВСУ ведут обстрел Запорожской области.

Не менее девяти взрывов зафиксировано в результате артиллерийского обстрела по Каменке-Днепровской вечером 11 октября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов. Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что местные жители должны проявлять максимальную бдительность и соблюдать меры безопасности.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ ведут массированный обстрел двух округов Запорожской области.

Граждан призвали сохранять спокойствие, не покидать укрытия и воздержаться от выхода на улицу до стабилизации обстановки. Экстренные службы региона переведены в усиленный режим работы.