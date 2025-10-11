Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела ВСУ

Из-за ракетного обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины возможны веерные отключения электричества. Об этом в субботу, 11 октября, жителей региона предупредил губернатор Вячеслав Гладков.
— После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии, — говорится в его Telegram-канале.
Об обстреле стало известно вечером того же дня. В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района поврежден кузов легкового автомобиля, а в поселке Дубовое пробита крыша частного дома.
Утром 8 октября Гладков также сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа региона: в результате атаки погибли трое человек.