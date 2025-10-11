Родители выкинули ребенка на трассе с деньгами и пистолетами

Во Флориде арестованы мужчина и женщина, высадившие 16-летнего подростка на обочине скоростного шоссе с двумя пистолетами и наличными деньгами. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошел 1 октября, когда 36-летний Брэдли Сантос и 35-летняя Розанелла Боржа экстренно собирались покинуть штат. Подросток рассказал полиции, что после школы застал родителей за лихорадочными сборами, а во время поездки его высадили на трассе за отказ уезжать из Флориды.
Полиция обнаружила дом подозреваемых в полном беспорядке с распахнутыми дверями и разбросанными вещами. Пара была арестована 3 октября и содержится под залогом в $500 тысяч каждый.
Сантосу и Борже предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком. Мужчине дополнительно вменяют незаконную передачу оружия несовершеннолетнему. Вместе с семьей также ехал восьмилетний ребенок.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.