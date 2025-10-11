Родители выкинули ребенка на трассе с деньгами и пистолетами

Инцидент произошел 1 октября, когда 36-летний Брэдли Сантос и 35-летняя Розанелла Боржа экстренно собирались покинуть штат. Подросток рассказал полиции, что после школы застал родителей за лихорадочными сборами, а во время поездки его высадили на трассе за отказ уезжать из Флориды.