Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители выкинули ребенка на трассе с деньгами и пистолетами

Во Флориде арестованы мужчина и женщина, высадившие 16-летнего подростка на обочине скоростного шоссе с двумя пистолетами и наличными деньгами.

Во Флориде арестованы мужчина и женщина, высадившие 16-летнего подростка на обочине скоростного шоссе с двумя пистолетами и наличными деньгами. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел 1 октября, когда 36-летний Брэдли Сантос и 35-летняя Розанелла Боржа экстренно собирались покинуть штат. Подросток рассказал полиции, что после школы застал родителей за лихорадочными сборами, а во время поездки его высадили на трассе за отказ уезжать из Флориды.

Полиция обнаружила дом подозреваемых в полном беспорядке с распахнутыми дверями и разбросанными вещами. Пара была арестована 3 октября и содержится под залогом в $500 тысяч каждый.

Сантосу и Борже предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребенком. Мужчине дополнительно вменяют незаконную передачу оружия несовершеннолетнему. Вместе с семьей также ехал восьмилетний ребенок.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.