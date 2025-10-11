Ричмонд
Четыре человека ранены в ДНР в результате атаки ВСУ

Четыре человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. Среди пострадавших хирург местной больницы, который находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус № 2 крайне тяжелые ранения получил хирург горбольницы № 2 — мужчина 1983 года рождения. За его жизнь борются коллеги-врачи. Пострадали женщины 1954 и 1975 годов., мужчина 1958 года, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале.

Кроме того, по данным Пушилина, всего зафиксировано десять вооруженных атак со стороны ВСУ. В результате ударов были повреждены четыре жилых дома в Горловке и Макеевке. Ущерб также нанесен трем объектам гражданской инфраструктуры, среди которых Парк кованых фигур и здание администрации в Донецке, а также детский сад в Горловке.

Подобные инциденты с атаками беспилотников ВСУ на гражданские объекты и мирных жителей происходят регулярно. Так, ранее в Рыльском районе Курской области двое местных жителей пострадали от атаки украинского дрона, а в сентябре Рыльск подвергся обстрелу, в результате которого был ранен один гражданский и поврежден жилые дома.

