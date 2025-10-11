Четыре человека ранены в ДНР в результате атаки ВСУ

Кроме того, по данным Пушилина, всего зафиксировано десять вооруженных атак со стороны ВСУ. В результате ударов были повреждены четыре жилых дома в Горловке и Макеевке. Ущерб также нанесен трем объектам гражданской инфраструктуры, среди которых Парк кованых фигур и здание администрации в Донецке, а также детский сад в Горловке.