В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ

Об ограничении уличного освещения в Белгороде Демидов также сообщал 7 октября. По словам мэра, решение было принято для того, чтобы оперативнее провести ремонтные работы на электросетях. 5 октября из-за обстрела в Белгородском районе повреждения получила энергетическая инфраструктура, в итоге около 40 тыс. жителей остались без света.