В Белгороде ограничили уличное освещение после атаки ВСУ

Ранее над Белгородом и Белгородским районом были сбиты украинские ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор на площади 15 кв. м, возгорание ликвидировали. Также был поврежден один коммерческий объект и два автомобиля.
В связи с атакой Гладков предупредил о возможных «кратковременных веерных отключениях электроэнергии».
Об ограничении уличного освещения в Белгороде Демидов также сообщал 7 октября. По словам мэра, решение было принято для того, чтобы оперативнее провести ремонтные работы на электросетях. 5 октября из-за обстрела в Белгородском районе повреждения получила энергетическая инфраструктура, в итоге около 40 тыс. жителей остались без света.