Tolo news: масштабные столкновения начались на границе Афганистана с Пакистаном

По информации издания, ожесточенные столкновения начались после того, как талибы атаковали пограничные посты пакистанской армии с нескольких направлений. В уезде Бахрамча провинции Гельменд один из форпостов пакистанских военных был взят под контроль талибами. Кроме того, боевые действия распространились на уезд Шорабак в провинции Кандагар. О потерях с обеих сторон и о пострадавших среди мирного населения не сообщается.