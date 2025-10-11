При взрыве на заводе в США, где производили боеприпасы для ВСУ, никто не выжил

Напомним, взрыв прогремел в пятницу утром на заводе Accurate Energetic Systems. Ранее местные власти информировали о нескольких погибших и как минимум 18 пропавших без вести. Предприятие, располагавшееся приблизительно в ста километрах от Нэшвилла, выпускал взрывчатку, которая поставлялась, в том числе, для нужд Вооружённых сил Украины. Причины детонации пока остаются неизвестными, однако здание завода практически полностью уничтожено.