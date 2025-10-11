Турист опроверг версию о походе Усольцевых на Буратинку

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы, а также их дочь и домашний корги приехали в тайгу 27 сентября. Остановились на ночевку в живописном отеле с домками-куполами, расположенном в Кутурчине, а на следующий день прихватили походные рюкзаки и отправились на машине к окраине посёлка. Там оставили авто, документы, детские игрушки и пропали бесследно. Об их исчезновении заявил на следующий день старший сын Ирины от первого брака. С тех пор в тайге, близ скалы Буратинка, куда, предположительно, планировали отправиться Усольцевы, идут поисковые работы.