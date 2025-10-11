Турист опроверг версию о походе Усольцевых на Буратинку

Поиски семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября в окрестностях красноярского поселка Кутурчин сворачиваются, а ключевую версию об их исчезновении во время пешей вылазки на тропу, ведущую от поселка до скалы Буратинка, некоторые туристы ставят под сомнение. Новые данные, полученные aif.ru, свидетельствуют о том, что семья могла вообще не ступать на маршрут.
Как сообщил туристический гид Алексей Исиченко, в день исчезновения Сергея Усольцева с женой и пятилетней дочкой, другая группа туристов прошла по тому же маршруту всего на 20 минут раньше Усольцевых и благополучно вернулась, не встретив их на тропе.
«Эта группа прошла по тропе до Буратинки, поднялась на скалу и спустилась вниз, — передает слова волонтера Исиченко. — Но по пути они не встретили Усольцевых! А они не могли с ними разминуться, тропа-то одна».
Эти свидетельства породили в рядах волонтеров, занятых поиском семейства, предположения, что с Усольцевыми что-то могло произойти еще в самом поселке. Часть домов здесь заброшены, а из-за отсутствия свидетелей любое происшествие могло остаться незамеченным. Что-то страшное могло произойти прямо на парковке, где брошенным был обнаружен их автомобиль.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы, а также их дочь и домашний корги приехали в тайгу 27 сентября. Остановились на ночевку в живописном отеле с домками-куполами, расположенном в Кутурчине, а на следующий день прихватили походные рюкзаки и отправились на машине к окраине посёлка. Там оставили авто, документы, детские игрушки и пропали бесследно. Об их исчезновении заявил на следующий день старший сын Ирины от первого брака. С тех пор в тайге, близ скалы Буратинка, куда, предположительно, планировали отправиться Усольцевы, идут поисковые работы.
Aif.ru продолжает следить за поисками пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.