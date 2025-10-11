Ричмонд
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в Теннесси

В результате масштабных поисковых операций на месте взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в штате Теннесси, не удалось обнаружить выживших. Об этом заявил шериф округа Хамфрис, Крис Дэвис.

В Теннесси спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе.

«На текущий момент на объекте задействовано более 300 сотрудников экстренных служб. К сожалению, выживших не найдено, что является колоссальной утратой», — сообщил Дэвис в ходе пресс-конференции, транслировавшейся американскими телевизионными каналами.

Инцидент произошел утром 10 октября на заводе Accurate Energetic Systems. Ранее местные власти информировали о гибели нескольких человек, при этом не менее 18 числились пропавшими без вести. Точное количество жертв на данный момент не установлено, а обстоятельства происшествия выясняются.

Предприятие Accurate Energetic Systems специализируется на производстве различных видов взрывчатых веществ, предназначенных как для нужд Пентагона, так и для промышленных секторов. Завод в Теннесси также производил заряды для Украины.