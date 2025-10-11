Ребенок пострадал в пожаре на проспекте Гагарина в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок. Возгорание вспыхнуло днем 11 октября в одной из квартир дома по проспекту Юрия Гагарина.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о пожаре поступил в 13:44 по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 20, корпус 2.
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что горела кухня в двухкомнатной квартире, площадь которой составляет 6 квадратных метров. К тому времени огонь уже охватил 4 квадратных метра помещения.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений, возгорание было полностью ликвидировано уже в 14:01, то есть всего за 17 минут с момента поступления сообщения.
— В результате пожара пострадал ребенок, госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
На тушение пожара от МЧС привлекались значительные силы: 3 единицы специализированной техники и 14 человек личного состава, что позволило быстро справиться с огнем и предотвратить его распространение. Причины возгорания устанавливаются.