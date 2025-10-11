ВСУ атакуют Донецк, прогремело несколько взрывов: главное об СВО на Украине к 11 октября

В результате удара украинского беспилотника по гражданскому автобусу в Горловке (ДНР) пострадали четыре мирных жителя, включая медика. Об этом 11 октября сообщил мэр города Иван Приходько в своем telegram-канале. По его данным, атака произошла в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района. Дрон атаковал автобус маршрута №?2, в результате чего были выбиты стекла и зафиксированы следы крови как внутри салона, так и на улице рядом с транспортом.