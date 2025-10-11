Ричмонд
Tolo News: 5 военных Пакистана погибли в столкновениях на границе с Афганистаном

Пять военнослужащих Пакистана погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженных столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщил новостной портал Tolo News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, инцидент произошел в приграничных районах, где в последние недели фиксируется рост напряженности между странами.

«Источники подтвердили, что к данному моменту в результате столкновений между Афганистаном и пакистанскими вооруженными силами погибли пять военных Пакистана, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении на странице Tolo News. Оно опубликовано в социальной сети Х.

Подробности произошедшего не раскрываются. Однако отмечается, что ситуация на границе остается напряженной из-за регулярных инцидентов между военными двух государств. Власти Пакистана и Афганистана пока официально не комментировали произошедшее. Как сообщает Tolo News, на месте инцидента усилили меры безопасности, а в приграничных населенных пунктах наблюдается усиление патрулирования.