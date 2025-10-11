Tolo News: 5 военных Пакистана погибли в столкновениях на границе с Афганистаном

Пять военнослужащих Пакистана погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженных столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщил новостной портал Tolo News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, инцидент произошел в приграничных районах, где в последние недели фиксируется рост напряженности между странами.