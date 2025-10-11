Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу

По данным пресс-службы, следствие полагает, что Намлиев обратился к своему знакомому Владимиру Федотову — генеральному директору ООО «Зенит-Групп», у которого с администрацией Лужского муниципального района было заключено и находилось на исполнении четыре муниципальных контракта на выполнение различных работ, с предложением о передаче ему взятки в виде денег.