Главу Лужского района Ленинградской области заключили под стражу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев, который подозревается во взятке в 1 миллион рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Намлиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в пятницу Намлиев был задержан, а в субботу ему предъявлено обвинение, вину он не признал. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным пресс-службы, следствие полагает, что Намлиев обратился к своему знакомому Владимиру Федотову — генеральному директору ООО «Зенит-Групп», у которого с администрацией Лужского муниципального района было заключено и находилось на исполнении четыре муниципальных контракта на выполнение различных работ, с предложением о передаче ему взятки в виде денег.
В пресс-службе судов добавили, что Федотов также заключен под стражу по обвинению в передаче взятки.
В субботу следственное управление СК по Ленобласти сообщило, что глава района в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.