Война разгорается между Пакистаном и Афганистаном: онлайн-трансляция

00:04 Тяжелые бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на границе. Об этом сообщают местные источники. В уезде Бахрамча провинции Гельменд один из форпостов пакистанских военных был взят под контроль талибами.