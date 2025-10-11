Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние шесть часов нейтрализовали семь украинских беспилотников над территорией страны. Инциденты произошли в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей, об этом сообщило Министерство обороны России.

Уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние шесть часов нейтрализовали семь украинских беспилотников над территорией страны. Инциденты произошли в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей, об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 15.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области», — говорится в заявлении Минобороны в официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус в Горловке. Всего зафиксировано десять вооруженных атак со стороны ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше