Истребители талибов совершили авиаудар по пакистанскому городу

Афганские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после вооруженных столкновений на границе двух стран. Об этом сообщает новостной портал Tolo News, ссылаясь на данные местных источников. По их информации, атака была совершена истребителями Super Tucano, находящимися на вооружении правительства «Талибана».