Спасатели не смогли найти выживших после взрыва на военном заводе в США

«Более 300 человек обыскали практически каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего», — сообщил шериф на пресс-конференции. Он добавил, что власти переходят от поиска выживших к этапу извлечения тел погибших.