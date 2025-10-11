Спасатели не смогли найти выживших после взрыва на военном заводе в США

Спасатели пока не обнаружили ни одного выжившего после взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси. Об этом заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
«Более 300 человек обыскали практически каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего», — сообщил шериф на пресс-конференции. Он добавил, что власти переходят от поиска выживших к этапу извлечения тел погибших.
Завод производил кумулятивные заряды, которые встречались на вооружении ВСУ. Ранее сообщалось о нескольких погибших и 19 пропавших без вести.
Поисковые работы продолжаются, но, как отметил Дэвис, «можно предположить, что все, кто находился внутри здания, погибли».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.