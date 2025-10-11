Ричмонд
ПВО сбила семь украинских дронов над Курской и Белгородской областями

Семь украинских беспилотников в течение шести часов были перехвачены в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Источник: Life.ru

«11 октября с 15:00 до 21:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — указали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сегодня семь беспилотников уничтожили в небе над Башкортостаном. На местах падения обломков начали свою работу спецслужбы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.