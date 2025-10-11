Мексику накрыло мощное наводнение: уже 37 погибших, тысячи домов под водой

В штате Веракрус стихия повредила более 16 тысяч жилых домов и спровоцировала многочисленные оползни. В Пуэбле пострадали 37 муниципалитетов, а в Идальго ущерб нанесен более чем 300 учебным заведениям и 150 дорогам. Во многих регионах сохраняются проблемы с электроснабжением и мобильной связью. Спасательные отряды продолжают работу в зоне бедствия.