Мексику накрыло мощное наводнение: уже 37 погибших, тысячи домов под водой

«По данным правительств штатов Идальго, Пуэбла, Веракрус и Керетаро, на данный момент подтверждена гибель 37 человек», — сказано в публикации.
Мексику накрыло мощное наводнение. Видео © X / Geól. Sergio Almazán.
Согласно информации ведомства, в результате разгула стихии в штате Веракрус погибло пять человек, в Керетаро — один, в Пуэбле — девять, а наибольшее число жертв зафиксировано в штате Идальго — 22.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что для устранения последствий стихийного бедствия мобилизованы свыше пяти тысяч военнослужащих и спасателей. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим подготовлены почти десять тысяч комплектов продовольствия и 117 тысяч литров питьевой воды.
В штате Веракрус стихия повредила более 16 тысяч жилых домов и спровоцировала многочисленные оползни. В Пуэбле пострадали 37 муниципалитетов, а в Идальго ущерб нанесен более чем 300 учебным заведениям и 150 дорогам. Во многих регионах сохраняются проблемы с электроснабжением и мобильной связью. Спасательные отряды продолжают работу в зоне бедствия.
Национальная служба гражданской защиты предупредила о сохранении дождей в ближайшие дни из-за прохождения тропического циклона «Раймонд». В связи с этим уровень опасности в ряде штатов остается высоким.
Недавно мощный ливень привёл к масштабным подтоплениям в Одессе. В результате пострадали сотни частных и многоквартирных домов, а также объекты городской инфраструктуры. Число погибших от наводнения выросло до десяти, среди них есть ребёнок.
