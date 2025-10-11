Гладков: В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель

Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
Ранее Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остаётся актуальной. Жителям Каменки-Днепровской рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать свои жилища до улучшения обстановки.
