Гладков: В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в селе Головчино в Белгородской области после падения фрагментов сбитого FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

Ранее Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остаётся актуальной. Жителям Каменки-Днепровской рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать свои жилища до улучшения обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

