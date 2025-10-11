Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Ранее, после атак Израиля на иранские ядерные объекты 13 июня, Иран и МАГАТЭ достигли соглашения о пересмотре формата взаимодействия. США, в свою очередь, требовали полной ликвидации всех возможностей Ирана по обогащению и переработке ядерных материалов.