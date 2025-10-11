Ричмонд
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Иран временно приостановил выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенного в Египте, и прекратил сотрудничество с агентством по вопросам ядерной программы. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи.

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — заявил министр иностранных дел Ирана. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, после атак Израиля на иранские ядерные объекты 13 июня, Иран и МАГАТЭ достигли соглашения о пересмотре формата взаимодействия. США, в свою очередь, требовали полной ликвидации всех возможностей Ирана по обогащению и переработке ядерных материалов.

