Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лазурный автобус на Парнасе потерял управление и вылетел на тротуар с людьми

Никто из прохожих не пострадал.

Источник: t.me/ParnasCity

Вечером 11 октября в Петербурге на Парнасе произошло ДТП, которое чудом обошлось без жертв. Автобус № 214 потерял управление и вылетел на тротуар, где в тот момент находились пешеходы.

Инцидент случился около 17:00 на оживленном перекрестке улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова. По информации, опубликованной Telegram-каналом «Мегаполис. ДТП и ЧП», водитель транспортного средства резко потерял управление. Подъезжая к перекрестку, автобус внезапно свернул с проезжей части на газон и часть тротуара. После этого автобус сам остановился.

На видео с места происшествия видно, что на тротуаре были прохожие, однако, к счастью, никто из них не пострадал. Трагедии удалось избежать, возможно, благодаря тому, что автобус двигался на небольшой скорости.

Точные причины, по которым водитель потерял контроль над автобусом, пока не сообщается.