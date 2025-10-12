Лазурный автобус на Парнасе потерял управление и вылетел на тротуар с людьми

Вечером 11 октября в Петербурге на Парнасе произошло ДТП, которое чудом обошлось без жертв. Автобус № 214 потерял управление и вылетел на тротуар, где в тот момент находились пешеходы.
Инцидент случился около 17:00 на оживленном перекрестке улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова. По информации, опубликованной Telegram-каналом «Мегаполис. ДТП и ЧП», водитель транспортного средства резко потерял управление. Подъезжая к перекрестку, автобус внезапно свернул с проезжей части на газон и часть тротуара. После этого автобус сам остановился.
На видео с места происшествия видно, что на тротуаре были прохожие, однако, к счастью, никто из них не пострадал. Трагедии удалось избежать, возможно, благодаря тому, что автобус двигался на небольшой скорости.
Точные причины, по которым водитель потерял контроль над автобусом, пока не сообщается.