Пушилин: ВСУ нанесли десять ударов по ДНР, пострадали четыре человека

«Со стороны ВФУ совершены десять вооружённых атак. Применялись ударные БПЛА. В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус № 2 крайне тяжёлые ранения получил хирург горбольницы № 2 — мужчина 1983 г. р., за его жизнь борются коллеги-врачи. Пострадали женщины 1954 и 1975 г. р., мужчина 1958 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы ДНР.