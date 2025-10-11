Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в немецком Гиссене

В немецком городе Гиссен задержан подозреваемый в инциденте со стрельбой, сообщает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk, ссылаясь на данные полиции.
Ранее издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что неизвестный открыл стрельбу в помещении букмекерской конторы. В результате происшествия пострадали как минимум три человека.
По информации HR, примерно в 20:00 по местному времени подозреваемый был задержан полицией. Причины, побудившие стрелявшего к совершению данного действия, пока не установлены. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Ранее также стало известно о стрельбе в городе Лиланд в штате Миссисипи. В результате 4 человека погибли, еще 12 пострадали.