12 военных Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном

В последние недели в приграничных районах между Пакистаном и Афганистаном фиксируется рост напряженности, сопровождающийся регулярными вооруженными инцидентами. Ранее сообщалось о гибели пятерых пакистанских военных и ранении еще двоих в результате подобных столкновений, после чего в регионе были усилены меры безопасности и патрулирование. Официальных комментариев от властей обеих стран по поводу происходящего пока не поступало.