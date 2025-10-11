Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 военных Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном

По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщает портал телеканала TOLO News со ссылкой на собственные источники в регионе.

12 пакистанцев погибли в результате боев на границе с Афганистаном.

По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщает портал телеканала TOLO News со ссылкой на собственные источники в регионе.

«По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в столкновениях на границе с Афганистаном», — пишет TOLO News. Информацию передает ТАСС.

В последние недели в приграничных районах между Пакистаном и Афганистаном фиксируется рост напряженности, сопровождающийся регулярными вооруженными инцидентами. Ранее сообщалось о гибели пятерых пакистанских военных и ранении еще двоих в результате подобных столкновений, после чего в регионе были усилены меры безопасности и патрулирование. Официальных комментариев от властей обеих стран по поводу происходящего пока не поступало.