12 военных Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном

12 пакистанцев погибли в результате боев на границе с Афганистаном.
По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщает портал телеканала TOLO News со ссылкой на собственные источники в регионе.
«По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в столкновениях на границе с Афганистаном», — пишет TOLO News. Информацию передает ТАСС.
В последние недели в приграничных районах между Пакистаном и Афганистаном фиксируется рост напряженности, сопровождающийся регулярными вооруженными инцидентами. Ранее сообщалось о гибели пятерых пакистанских военных и ранении еще двоих в результате подобных столкновений, после чего в регионе были усилены меры безопасности и патрулирование. Официальных комментариев от властей обеих стран по поводу происходящего пока не поступало.