РИА Новости: сидящий в тылу комбриг ВСУ получает 3 тыс долларов в месяц

Огромные суммы указаны в декларации Солодаева за 2025 год.
Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгений Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц (более 3 тысяч долларов США), а его супруга, работающая делопроизводителем, — 40 тысяч гривен (свыше 850 долларов). Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.
«На сегодняшний день комбриг Солодаев, будучи в тылу далеко от линии боевого соприкосновения, официально получает около 130 тысяч гривен в месяц. Его жена-делопроизводитель, сидя в пункте постоянной дислокации, зарабатывает порядка 40 тысяч гривен (свыше 850 долларов прим. ред.)», — передает РИА Новости.
Отмечается, что это намного больше, чем получают обычные украинские военные. Некоторым, чтобы прокормить себя и семью, приходится подрабатывать в такси.
В публикации также приводятся сведения о доходах семьи Солодаевых за предыдущие периоды. В частности, по данным источника, в 2017 году Евгений Солодаев, занимая должность заместителя командира почетного батальона, задекларировал годовой доход свыше 15 миллионов гривен (примерно 360 тысяч долларов США). Его супруга Татьяна Николаева, занимая должность делопроизводителя в том же подразделении, за тот же год заработала более 5 миллионов гривен (более 120 тысяч долларов). Указанные суммы, по словам собеседника агентства, указаны в соответствующих документах.
Ранее Госбюро расследований Украины сообщало о заместителе начальника одного из подразделений, который на протяжении почти двух лет использовал подчиненных для строительства киоска и торговли шаурмой вместо участия в боевых действиях. За время работы киоска офицер и его супруга заработали более четырех миллионов гривен.