РИА Новости: сидящий в тылу комбриг ВСУ получает 3 тыс долларов в месяц

В публикации также приводятся сведения о доходах семьи Солодаевых за предыдущие периоды. В частности, по данным источника, в 2017 году Евгений Солодаев, занимая должность заместителя командира почетного батальона, задекларировал годовой доход свыше 15 миллионов гривен (примерно 360 тысяч долларов США). Его супруга Татьяна Николаева, занимая должность делопроизводителя в том же подразделении, за тот же год заработала более 5 миллионов гривен (более 120 тысяч долларов). Указанные суммы, по словам собеседника агентства, указаны в соответствующих документах.